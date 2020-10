’Zzp’ers in de knel door te strenge coronasteunmaatregelen’

Het maandbedrag voor vaste lasten waarop zelfstandigen getoetst worden bij coronasteunmaatregelen moet omlaag. Dat betogen belangenbehartigers van zelfstandig ondernemers. Nu vallen zelfstandigen tussen wal en schip omdat het minimumbedrag van 3000 euro vaste lasten per maand te hoog is. Daardoor dreigen zzp’ers in de knel te komen met zowel de kosten voor leefonderhoud als werk.

Volgens brancheorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) bereikt de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanwege de hoogte in de praktijk weinig zelfstandigen. Daarnaast is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) „enkel een voorziening voor levensonderhoud”.

Zelfstandigen hebben wel degelijk vaste lasten, zegt VZN-voorzitter Christel van de Ven. „Sommigen hebben een bedrijfsauto, huur van een pand of sparen voor hun pensioen. Dat wordt niet meegenomen in de Tozo-regeling.” Nu kunnen zelfstandigen alleen aanspraak maken op steun als ze minstens 30 procent inkomensverlies en minimaal 3000 euro aan vaste lasten hebben.

De drempel van het vastelastenbedrag kan volgens Van de Ven weg, of het Tozo-bedrag moet omhoog. „Dan kun je, als je geen recht hebt op Tozo, in aanmerking komen voor de TVL-regeling”, aldus Van de Ven.

VZN wil verder dat de vermogenstoets van de Tozo van tafel gaat. „Daar wordt nu over gesproken. Die was opgenomen in de Tozo-3 regeling, en is uitgesteld tot april 2021. Maar dan hebben we ook nog met corona te maken. Als maatregelen zoals de NOW ook doorgaan, moet de vermogenstoets weg.” De NOW is de steunmaatregel voor het doorbetalen van loon van werknemers.

De belangenorganisatie wil verder om- en bijscholingsgeld, persoonlijke ondersteuning en coaching specifiek voor zelfstandigen. „Dat is nu vaak gekoppeld aan regulier werk”, zegt Van de Ven. Ook zelfstandigen die in een ander EU-land wonen maar in Nederland een onderneming hebben, moeten aanspraak kunnen maken op steun, vindt VZN. Dat kunnen ze nu niet.

VZN is een samenwerkingsverband van ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en de zelfstandigentak van Ondernemend Nederland en bestaat sinds Prinsjesdag.