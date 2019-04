Zzp’er zorgt voor aanwas Nederlandse bedrijven

Nederland heeft er in het eerste drie maanden van dit jaar meer bedrijven bij gekregen. Die groei komt voor een groot deel doordat veel mensen als zzp’er aan de slag zijn gegaan, maakte de Kamer van Koophandel bekend.

In het eerste kwartaal waren er in totaal 1.929.887 ondernemingen in Nederland, een stijging van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Er waren 11 procent meer mensen die een bedrijf oprichtten, terwijl er minder ondernemers de brui aan gaven. Ook het aantal faillissementen daalde licht.

Ruim de helft van de starters bestaat uit zzp’ers. Van die groep is lang niet iedereen voltijds aan het werk als ondernemer. Iets meer dan 2500 van de nieuwe zzp’ers gaven aan minder dan vijftien uur per week aan hun onderneming kwijt te zijn.