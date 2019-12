Zzp’er tevredener over financiële positie

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn positiever over de financiële positie van hun onderneming. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO is 53 procent van de ruim 1,1 miljoen zzp’ers tevreden met hun inkomen en het behoud van opdrachten. Dit was vier jaar terug nog 43 procent van alle zelfstandigen.

De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers voortdurend gestegen. Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht is ook de stemming onder die groep ondernemers verbeterd. Naast positivisme over opdrachten en verdiensten maken zzp’ers zich ook minder zorgen over de toekomst van het bedrijf.

Zzp’ers in de dienstverlening, die voornamelijk eigen arbeid aanbieden, zijn positiever over de financiële situatie van de onderneming dan bedrijven die producten verkopen. Maar voor beide groepen geldt dat de situatie nu rooskleuriger is dan vier jaar terug. Verder blijkt dat vooral lageropgeleide zzp’ers hun financiële situatie de voorbije jaren zagen verbeteren. Dat geldt vooral voor bouwvakkers.

Verder merken de onderzoekers op dat steeds meer mensen geld opzij leggen voor pensioenvoorzieningen. Dat percentage ligt onder zzp’ers momenteel op 82 procent. Daarbij speelt de financiële situatie van de onderneming duidelijk een rol.

De grootste groep zelfstandig ondernemers bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst. Zij hebben eerder in loondienst gewerkt of zijn naast hun werk als zzp’er nog ergens in loondienst.

Sinds 2017 vraagt het CBS naar de pensioenvoorzieningen van zelfstandig ondernemers. In twee jaar tijd steeg het aantal zzp’ers dat pensioen opbouwt door te sparen of te beleggen van 37 naar 43 procent.