Zzp’er heeft vaak ook nog andere inkomsten

Een kleine meerderheid van de 1,5 miljoen zzp’ers in Nederland heeft ook nog een andere bron van inkomsten, zoals loon, pensioen of een uitkering. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over 2016.

Voor circa 548.000 zzp’ers was hun werk als zelfstandige niet meer dan een bijverdienste. De meesten hadden ernaast nog een andere baan in loondienst. Maar het kwam ook veel voor dat mensen naast hun eigen bedrijfje ook nog een pensioenuitkering kregen.

Ruim zes op de tien zzp’ers haalden vorig jaar wel hun hoofdinkomen uit zelfstandig ondernemerschap. 653.000 daarvan hadden alleen een zzp-inkomen. Daarmee verdienen ze in doorsnee 28.000 euro per jaar. Voor zo’n 256.000 zzp’ers was het inkomen uit hun ondernemerschap wel de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Hun zzp-inkomen bedroeg door de bank genomen een kleine 20.000 euro.

Een en ander verschilt erg per sector. Bij zzp’ers in de bouw was hun zzp-werk doorgaans de hoofdbaan of de enige baan. Bij zzp’ers binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg was het zzp-inkomen in de helft van de gevallen een bijverdienste.