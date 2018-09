Zwolse ondernemer voorzitter MKB-Nederland

De Zwolse ondernemer Jacco Vonhof is per 4 september de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Leden van de ondernemersorganisatie stemden maandag in met zijn benoeming voor een termijn van vier jaar.

Vonhof zegt MKB-Nederland weer „smoel te willen geven” in Den Haag maar ook ver daarbuiten. Hij vindt ook dat „het echte ondernemersgeluid” veel sterker moet klinken, al hecht hij aan samenwerking met ondernemersorganisatie VNO-NCW.

„VNO-NCW is er voor de ondernemingen, MKB-Nederland is er voor de ondernemers. Ik ben boven alles ondernemer en zit bij MKB-Nederland dus goed op mijn plek”, aldus de nieuwbakken preses.

Vonhof begon in Zwolle voor zichzelf als glazenwasser. In de loop van de jaren is zijn onderneming Novon uitgegroeid tot een middelgroot schoonmaakbedrijf.