Zwitserse justitie onderzoekt corruptie bij SBM-dochters

De Zwitserse justitie vermoedt dat drie dochterondernemingen van maritiem dienstverlener SBM Offshore niet genoeg hebben gedaan om corrupte betalingen te voorkomen tussen 2005 en 2012. Volgens SBM gaat het om onderzoek naar oneerlijke verkooppraktijken die al geschikt zijn met Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.

„We hadden dit niet verwacht, aangezien de Zwitserse autoriteiten al vanaf de schikking in Nederland in 2014 bij de zaak betrokken zijn”, zegt bestuurslid Erik Lagendijk. SBM Offshore gaat de Zwitsers om opheldering vragen.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. De onderneming zou tussen 2007 en 2011 honderden miljoenen dollars aan commissies hebben betaald aan buitenlandse handelsagenten.

Het leeuwendeel van dat geld ging naar Brazilië, maar ook in Angola en Equatoriaal Guinea waren zaken niet in de haak. SBM trof schikkingen met justitie in Brazilië, Nederland en de Verenigde Staten.