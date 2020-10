Zwitserse chocolademakers lijden onder coronacrisis

De verkoop van Zwitserse chocolade is afgenomen, nu er door de coronacrisis minder vraag naar is vanuit restaurants, hotels en het toerisme. Dat meldde de Zwitserse branchevereniging Chocosuisse.

In de eerste acht maanden van dit jaar daalde de verkoop van Zwitserse chocolade, die wordt beschouwd als zeer hoge kwaliteit, met meer dan 14 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral in de zomerperiode stond de verkoop onder druk. Meer dan 70 procent van de Zwitserse chocolade, bijvoorbeeld van merken als Toblerone, Lindt, Cailler en Mövenpick, wordt geëxporteerd naar het buitenland.

Chocosuisse denkt dat er voorlopig nog geen verbetering zal zijn van de vraag, met name vanuit de toerismebranche. In 2019 was de Zwitserse chocolade-industrie goed voor een omzet van 1,8 miljard Zwitserse frank, omgerekend bijna 1,7 miljard euro. De productie lag vorig jaar op circa 200.000 ton chocolade.