Zwitserse banken krijgen te maken met meer slechte leningen

De Zwitserse banken Credit Suisse en UBS krijgen waarschijnlijk te maken met veel meer slechte leningen vanwege de coronacrisis. Daar waarschuwt de Zwitserse centrale bank voor in zijn jaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit van het land. De toezichthouder voorspelt ook dat de vraag van rijke klanten naar vermogensbeheer zal dalen. ING-topman Ralph Hamers treedt later dit jaar aan als topman bij UBS.

De leningen die de banken hebben verstrekt aan Zwitserse bedrijven en particulieren maar ook aan klanten in het buitenland zullen aan kwaliteit inboeten, aldus de centrale bank. Dat komt omdat het moeilijke economische klimaat de financiën van bedrijven onder druk zet. Ook verliezen veel mensen hun inkomen waardoor het lastiger wordt om de leningen terug te betalen.

Vermogende klanten zullen huiverig zijn om hun beleggingsportefeuilles te wijzigen omdat ze al veel geld in de afgelopen maanden hebben verloren, meent de toezichthouder. Daardoor zullen de transacties bij de vermogensbeheertak afnemen en krijgen de banken minder inkomsten binnen.

UBS zei eerder de toename van slechte leningen aan te kunnen. De situatie bij vermogensbeheer, een van de belangrijkste onderdelen, is lastiger. Hamers vertrekt eind deze maand bij ING.