Zwitserse banken hielden Apple buiten de deur

De mededingingswaakhond in Zwitserland onderzoekt of financiële instellingen in het land op ongeoorloofde wijze betalingsverwerkers buiten de deur hebben gehouden. Het gaat om Credit Suisse, UBS Switzerland, PostFinance, Swisscard en Aduno Holding.

De banken zouden onderling hebben afgesproken om het Zwitserse bedrijf voor mobiele betalingen Twint voorrang te geven. Diensten als Apple Pay en Samsung Pay konden niet worden gekoppeld aan de creditcards die door de banken zijn uitgegeven.

Bij de instellingen hebben doorzoekingen plaatsgevonden.