Zwitsers TBG neemt MeteoGroup over

Het Zwitserse bedrijf TBG neemt weerdienstverlener MeteoGroup over van investeerder General Atlantic. Dat heeft dat laatste bedrijf bekendgemaakt zonder financiƫle details te melden. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. Beide bedrijven verwachten dat die goedkeuring snel binnen is en dat de overname in oktober kan worden afgerond.

TBG is eigenaar van DTN. Dat bedrijf levert diensten om besluitvormingsprocessen in weergevoelige sectoren als landbouw en olie- en gaswinning te ondersteunen.

MeteoGroup richtte zich de afgelopen jaren steeds meer op weerdiensten voor het bedrijfsleven. Zo levert het aan sectoren als transport, gas- en oliewinning, de media en de verzekeringssector. MeteoGroup is actief in achttien landen wereldwijd en heeft het grootste netwerk van weermeetstations in Europa.