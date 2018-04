Zwitsers Mövenpick in Franse handen

De Zwitserse hotelketen Mövenpick komt in Franse handen. AccorHotels, de grootste hotelgroep van Europa, koopt het bedrijf voor 560 miljoen Zwitserse frank (482 miljoen euro). De overname heeft alleen betrekking op de hotels en resorts van de Mövenpick Group, die zelf actief blijft op vlak van gastronomie en wijn.

Mövenpick bezit wereldwijd 84 hotels met 20.000 kamers in 27 landen, waaronder twee vestigingen in Nederland. Met de overname hoopt AccorHotels vooral in opkomende markten als het Midden-Oosten, Afrika en Azië zijn groei te versnellen.

Mövenpick Hotels & Resorts was voorheen in handen van Mövenpick Holdings en de Saudische investeerder Kingdom Holdings. Die laatste stuurde met een belang van circa 33 procent aan op een metamorfose voor het hotelmerk, dat volgens de Saudi’s een luxere uitstraling moest krijgen.

AccorHotels kondigde recent aan op overnamejacht te gaan. De eigenaar van onder meer Sofitel, Novotel en ibis bekostigt die transacties met de opbrengsten uit de verkoop van een meerderheidsbelang in zijn eigen vastgoedonderdeel.