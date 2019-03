„Zwendelaar had vrij spel via ING-rekening”

Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore. Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn afgegaan bij de transacties. Dat zou voor het Openbaar Ministerie van Milaan aanleiding zijn binnenkort een formeel onderzoek te openen naar ING, zoals de zakenkrant maandag op basis van ingewijden al meldde.

Het zou gaan om transacties waarbij slachtoffers een voorschot moeten betalen voor de aankoop van producten of het huren van woningen, die ze uiteindelijk nooit krijgen. Die betalingen kwamen terecht op onlinerekeningen van ING, waar het voor oplichters mogelijk zou zijn geweest klant te worden zonder hun echte identiteit te onthullen.

ING laat weten niet op de hoogte te zijn gesteld over een onderzoek van justitie in Italië. Een woordvoerder zei daarom niet inhoudelijk te kunnen reageren. Als het OM in het land uiteindelijk tot onderzoek overgaat, zal de bank volgens hem meewerken met de autoriteiten.

Dit weekend werd bekend dat de centrale bank van Italië ING op de vingers heeft getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank en de toezichthouder zijn in gesprek over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen worden geen nieuwe klanten aangenomen.

ING heeft in Italië, waar het sinds 2001 actief is met zijn consumentenbank, circa 900 medewerkers. De omzet van het onderdeel kwam afgelopen jaar uit op 231 miljoen euro, bij een totaalomzet van ING van iets meer dan 18 miljard euro.