‘Zwembaden veiliger door nieuwe cao’

Vakbonden en werkgevers zijn een nieuwe cao overeengekomen voor circa 10.000 werknemers van zwembaden en zwemscholen. Volgens FNV-onderhandelaar Hanan Yagoubi zorgen de nieuwe afspraken voor meer zwemveiligheid.

„Elke zwemaccommodatie moet een toezichtplan hebben. En elke werknemer moet na maximaal drie uur werken een verplichte, betaalde pauze van tien minuten houden”, aldus de vakbondsvrouw.

De nieuwe cao loopt van 1 oktober dit jaar tot en met 31 december volgend jaar. Naast afspraken over het vergroten van de zwemveiligheid, zijn er afspraken gemaakt over een loonstijging. De lonen stijgen met 4 procent over vijftien maanden.