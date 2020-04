Zweedse wc-papierfabrikant boekt monsterwinst door coronavirus

De Zweedse hygiëneproductenfabrikant Essity heeft garen gesponnen bij het hamsteren na de uitbraak van het coronavirus. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf achter onder meer het merk Edet een aangepaste winst die 67 procent hoger was dan die in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

In totaal noteerde de maker van onder meer toiletpapier een aangepaste winst van 5,3 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 485 miljoen euro. In aanloop naar de aankondiging was er al zoveel koersbeweging dat de handel in het aandeel enige tijd werd stilgelegd op de Stockholmse beurs. Essity komt volgende week met de volledige cijfers over het eerste kwartaal.

Essity, waar ook de merken Leukoplast, Libresse, Tena, Tempo en Tork onder vallen, verwacht later dit jaar mogelijk minder te verkopen als gevolg van het paniekgedrag van consumenten in maart. Ook verwacht Essity minder te verkopen aan bedrijven omdat mensen thuis werken en nauwelijks meer reizen, en omdat de horeca in veel landen gesloten is.