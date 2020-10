‘Zweedse investeerder is geïnteresseerd in overname KPN’

De Zweedse investeerder EQT is naar verluidt geïnteresseerd in een overname van KPN. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de Zweden met adviseurs praten over de mogelijkheden. Het telecombedrijf zelf en de investeerder weigeren commentaar te geven.

Volgens de bronnen van Bloomberg zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden. Daardoor is het ook nog niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. De marktwaarde van KPN bedraagt meer dan 9 miljard euro.