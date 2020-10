Zweden verbiedt apparatuur Huawei en ZTE voor 5G-netwerken

De Zweedse autoriteiten hebben een verbod opgelegd voor het gebruik van telecomapparatuur van de Chinese technologiebedrijven Huawei Technologies en ZTE bij de aanleg van 5G-netwerken voor supersnel internet in het land.

Het verbod komt van de Zweedse post- en telecomautoriteit PTS, die wijst op risico’s rond staatsveiligheid. De Chinese bedrijven liggen al langere tijd onder vuur, met name vanuit de Verenigde Staten. De VS verdenken Huawei en ZTE van spionage voor de Chinese overheid, wat de bedrijven ontkennen. Verschillende Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitrol van 5G niet in zee te gaan met de Chinese ondernemingen.

De Zweedse producent van telecomapparatuur Ericsson en de Finse branchegenoot Nokia kunnen waarschijnlijk profiteren van het verbod op Huawei en ZTE. Zweden begint naar verwachting volgende maand met veilingen van vergunningen voor 5G-frequenties.

Onlangs werd nog bekend dat de Belgische telecomoperator Proximus zijn 5G-netwerk gaat uitrollen met de hulp van Nokia en Ericsson, waarmee afscheid wordt genomen van Huawei. Volgens Proximus speelde de druk vanuit de autoriteiten om Chinese technologie uit de kritieke 5G-infrastructuur te weren geen rol bij die beslissing.

Afgelopen zomer verklaarde KPN nog dat er geen Huawei-verbod door de Nederlandse overheid wordt verwacht. Het bedrijf gebruikt telecomapparatuur van Huawei, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.

