Het Zweedse staalbedrijf SSAB heeft bevestigd dat er met Tata Steel wordt gepraat over een overname van de Nederlandse tak. Of het hoogovencomplex in IJmuiden daadwerkelijk in Zweedse handen komt, is nog niet duidelijk. Volgens SSAB kunnen de gesprekken ook nog tot niets leiden.

Er gingen al enige tijd geruchten dat het Zweedse bedrijf geïnteresseerd was in de Nederlandse staalactiviteiten. SSAB zou geen interesse hebben in het zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel.