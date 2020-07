Zware tijden voor telers suikerbieten

Europese telers van suikerbieten hebben het zwaar op dit moment. Ze hebben te maken met de vergelingsziekte BYV, groene bladluizen en lage opbrengsten.

De EU is de op twee na grootste suikerproducent ter wereld. In het groeiseizoen 2018-2019 produceerden de negentien EU-landen die bieten verbouwden 17,62 miljoen ton suiker. De grootste producenten waren Frankrijk, Duitsland, Polen en Nederland.

Door het beet-yellows-virus (BYV) gaat de opbrengst omlaag. Volgens persbureau Bloomberg kan dat in België oplopen tot 50 procent minder oogst, in Duitsland 30 procent minder en in Frankrijk 25 procent.

Bladluizen brengen het vergelende virus over. Het bestrijden daarvan is moeilijker geworden sinds de Europese Unie in 2018 een verbod heeft ingevoerd op het gebruik van neonicotinoïden. Die insecticiden zouden nuttige insecten zoals bijen kunnen doden.