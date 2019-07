Zware tijden voor autofabrikant Aston Martin

De Britse fabrikant van luxe auto’s Aston Martin is in de eerste helft van dit jaar in de rode cijfers gedoken. Het bedrijf kampt met een tegenvallende vraag en zag zich vorige week al genoodzaakt zijn verkoopdoelstellingen voor heel 2019 flink te verlagen.

Aston Martin boekte in het eerste halfjaar een verlies voor belastingen van bijna 79 miljoen pond (86 miljoen euro) Een jaar eerder werd nog een winst van 21 miljoen pond in de boeken gezet. De omzet viel met 4 procent terug naar 407 miljoen pond.

Het aantal verkochte wagens nam wel toe. Aston Martin bracht in de eerste jaarhelft 2442 bolides aan de man, 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de vraag naar de allerduurste modellen stond juist onder druk, mede als gevolg van onzekere economische omstandigheden.