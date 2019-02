Zware tijden speelgoedwinkel treffen personeel èn klant

Het nieuws dat Intertoys uitstel van betaling heeft aangevraagd verrast medewerkers en klanten van Intertoys XL, een grote vestiging van de speelgoedketen in Middelburg. „De bedrijfsleider adviseerde mij om maar even geen cadeaukaart aan te schaffen.”

Ellen Jentink is zojuist de Intertoys XL in Middelburg uitgelopen met een afgeprijsd paar schaatsen en twee lichtgevende ballen. De enorme speelgoedwinkel is een van de circa driehonderd Nederlandse Intertoys-vestigingen waarvoor gisteren uitstel van betaling is aangevraagd. Toen ze de winkel binnenstapte wist ze nog van niets. „Maar toen ik bij de kassa om een Intertoys cadeaukaart vroeg, adviseerde de bedrijfsleider me om met die aankoop nog maar even te wachten. Wie weet bestaat de winkel straks niet meer.”

Een moeder die met haar zoon de Middelburgse speelgoedreus aandeed, moppert op haar zoon terwijl ze samen de winkel uitlopen. Zodra ze thuis het nieuws over de uitgestelde betaling vernam, spoedde ze zich met hem naar de winkel om een paar cadeaukaarten die ze nog had liggen te gebruiken nu het nog kon. Maar zoonlief was vergeten ze mee te nemen.

Jentink vindt het vooral heel erg sneu voor het personeel. „Maar ja, kopen via internet neemt zo’n hoge vlucht, dat hou je niet tegen. Ik koop zelf ook regelmatig speelgoed online hoor, maar ik ga toch ook graag naar deze winkel. Het is hier zo leuk voor mijn kids, die 6 en 9 zijn. Ze hebben een heel grote Lego-uitstalling en een fijne klauter- en klimhoek.”

Ingeslagen als een bom

De bedrijfsleider van de Middelburgse Intertoys XL verwijst voor vragen naar het hoofdkantoor van de in zwaar weer verkerende speelgoedmarktleider. „Ik snap uw belangstelling”, meldt hij, „maar u moet begrijpen dat de zorg en aandacht voor ons personeel nu even voorop staan”, en hij overhandigt een algemeen persbericht over het afgekondigde uitstel.

De vestigingsmanager geeft toe dat het nieuws bij iedereen is ingeslagen als een bom. Twee jonge winkelmedewerkers in blauw Intertoys-tenue staan er wat beduusd bij. De jongens hebben geen idee hoe lang de winkel nog open zal blijven. „Ik hoorde het nieuws pas een paar minuten geleden”, vertelt een van hen. „Verder weet ik nog niks.”

Intertoys XL zit op het ZEP, een bedrijvengebied buiten het centrum van Middelburg ten zuiden van het Kanaal door Walcheren. In het centrum van de stad zit ook een Intertoys. Ook daar houdt men zich aan de centrale dagorder dat op vragen van media niet wordt ingegaan.

Onzekere periode

Hoeveel mensen er precies werken bij de Zeeuwse vestigingen van Intertoys, is op het hoofdkantoor van Intertoys niet bekend, zegt woordvoerder David Brilleslijper. „We houden dat niet per provincie bij.” De winkelketen telt in totaal 3200 werknemers, waarvan de helft parttimer. Brilleslijper waagt zich niet aan een voorspelling hoe lang de uitstelperiode zal duren. De bewindvoerders werken intussen aan een oplossing om het bedrijf overeind te houden. Ellen Jentink hoopt toch nog eens terug te kunnen gaan naar haar Intertoys XL, met of zonder cadeaukaart. „De winkel zit voor mij bijna om de hoek. Dat is toch wel makkelijk.”