Zware klappen voor dienstensector China door coronavirus

De dienstensector in China heeft in februari zware averij opgelopen door de impact van het nieuwe coronavirus op de economie van het land. Door het virus is het openbare leven vrijwel volledig stilgelegd in China en dat raakt de dienstensector hard, waaronder onder meer transport, toerisme, horeca en detailhandel vallen.

De inkoopmanagersindex van marktonderzoekers Caixin en Markit voor de Chinese dienstensector kelderde vorige maand naar een dieptepunt van 26,5, van 51,8 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2005 dat de graadmeter onder een stand van 50 is gezakt. Eerder bleek al dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in februari ook zeer hard werd geraakt door het virus.

Om het verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld bioscopen, restaurants en winkelcentra gesloten, terwijl ook er ook veel beperkingen waren bij openbaar vervoer en het luchtverkeer in China.

De dienstensector in Japan lijdt eveneens onder de virusuitbraak. Marktonderzoeksbureau Jinbun meldde dat de inkoopmanagersindex voor de Japanse dienstensector in februari bij een definitieve raming is gezakt naar een niveau van 46,8, wat dus duidt op krimp van de activiteit in die sector. Dat komt bijvoorbeeld omdat het toerisme en de luchtvaart in Japan zijn getroffen door het coronavirus.