Zware dreun voor Japanse economie door coronacrisis

De coronacrisis trekt een spoor van vernieling door de Japanse economie. Uit onderzoek van Jibun Bank komt naar voren dat de dienstensector in Japan in maart de sterkste krimp ooit gemeten laat zien, terwijl ook in de industrie van het land zware klappen vallen door de schadelijke gevolgen van het virus.

De zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet, toonde voor de dienstensector een stand van 32,7 tegen 46,8 in februari. Dat is het laagste niveau ooit. Een stand onder 50 wijst op krimp, daarboven op groei. De Japanse dienstensector, met bijvoorbeeld de luchtvaart, detailhandel en horeca, wordt ernstig ontregeld door de uitbraak en de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De graadmeter voor de omvangrijke Japanse industrie zakte naar 44,8 van 47,8 in februari. Dat is de laagste stand sinds april 2009. De Japanse industrie kampt met verstoringen van de vraag en toeleveringsketen door het virus omdat veel fabrieken in China stilliggen. Verder staat de vraag naar producten van Japanse makelij onder druk omdat de ziekte ook wereldwijd steeds meer oprukt en dus voor druk op de vraag zorgt.