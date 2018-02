Zwanenberg rondt overname Unox-fabriek af

De Unox-fabriek in Oss is definitief van Zwanenberg Food Group. De vleesverwerker meldt dat de overname van de fabriek van Unilever is afgerond. In de fabriek worden onder meer worsten, soepen en sauzen geproduceerd.

Over de overname, die in juli werd aangekondigd, was het nodige te doen. De driehonderd medewerkers van de fabriek zouden mee overgaan naar Zwanenberg, dat de arbeidsvoorwaarden wilde versoberen. Nadat het personeel meerdere keren had gestaakt, werd een compromis gevonden waarbij Unilever onder meer de pensioenen compenseert.

Zwanenberg gaat in de fabriek soepen en sauzen fabriceren voor Unilever, onder meer voor de merken Unox en Bertolli. De merken en recepten blijven wel eigendom van Unilever.