Zwanenberg en Struik onderzoeken fusie

Worst- en hammenmaker Zwanenberg uit Almelo voert oriënterende gesprekken met soep- en sauzenfabrikant Struik over een fusie. De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium en de twee partijen willen er nog geen details over vrijgeven, zegt een woordvoerder van Zwanenberg. Eerder meldde De Telegraaf dat de voedselproducenten van plan zijn om samen supermarktketens beter partij te bieden.

Zwanenberg is een maatje groter dan Struik. Het maakt vooral houdbaar vlees, het bekendste merk in ons land is Kips Leverworst. In 2018 nam Zwanenberg de Unox-fabriek van Unilever in Oss al over, nadat het sinds 1981 al verschillende kleinere overnames in ons land deed.

De soep- en sauzenproducent Struik werd in 1952 in Voorthuizen opgericht door Bernardus Struik. In 1965 zette zijn zoon Hans het bedrijf voort. Op een gegeven moment kwam Struik in financiële problemen en ging het bedrijf in een gedwongen verkoop. Sinds 2016 is Struik feitelijk in handen van familie Van Drie, de huidige grootaandeelhouder die zijn geld verdiende met de gelijknamige kalfsslachterijen.