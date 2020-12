Zwakte energiemarkt dwingt ExxonMobil tot grote afschrijving

ExxonMobil wordt door problemen op de energiemarkt, mede als gevolg van het coronavirus, gedwongen tot een grote afschrijving. De Amerikaanse energiereus verwacht tussen de 17 miljard en 20 miljard dollar aan waardeverminderingen in de boeken te moeten zetten.

De onderneming heeft veel last van de malaise op de energiemarkt. Al voor de coronacrisis losbarstte, kampte het concern met aanhoudend lage prijzen en een wereldwijd overschot van het aanbod. Door de crisis is de verkoop van brandstoffen ook nog eens ingestort.

Exxon ziet zich gedwongen de waarde van zijn Noord- en Zuid-Amerikaanse aardgasvelden te herberekenen. Het concern gaat ondertussen zijn kapitaaluitgaven tot 2025 drastisch terugschroeven. Jaarlijks mikt Exxon nu op 25 miljard dollar aan uitgaven, 10 miljard dollar minder dan eerder geraamd. Exxon kondigde eerder al een ontslagronde aan bij het concern, terwijl ook pensioenregelingen werden versoberd. Ook ging een al streep door ambitieuze groeiprojecten.

Exxon had al gewaarschuwd voor eventuele afschrijvingen en zette dit jaar verlies op verlies in de boeken. Het bedrijf verloor ook zijn plek in de leidende Dow-Jonesindex en werd qua beurswaarde ingehaald door concurrent Chevron.

Ondanks de problemen hield het bedrijf vast aan zijn dividendbetalingen aan aandeelhouders en andere ‘traditionele’ uitgaven, waar Europese rivalen als Shell en BP hun investeringen in duurzame energieopwekking opvoerden. De verwachting is dat Exxon de komende jaren verder moet bezuinigen, ook omdat de algemene verwachting is dat de vraag naar fossiele brandstoffen in de toekomst minder wordt.