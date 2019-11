Zwakste groei economie India in ruim 6 jaar

De groei van de economie van India is in het derde kwartaal afgezwakt naar het traagste tempo in meer dan zes jaar. De economie van India is al langere tijd aan het afzwakken, mede door de wereldwijde economische afkoeling.

De groei van de derde economie van Azië kwam uit op 4,5 procent op jaarbasis, tegen een vooruitgang van 5 procent in het tweede kwartaal van dit jaar. India heeft te kampen met een zwakkere vraag vanuit het buitenland en terughoudendheid bij bedrijven om investeringen te doen, terwijl ook consumenten voorzichtiger zijn geworden.

De Indiase centrale bank heeft de rente dit jaar meerdere keren verlaagd om zo de groei aan te jagen. Daarnaast werden de economische prognoses voor dit jaar meermaals neerwaarts bijgesteld.