Zwakste groei Duitse economie in zes jaar in 2019

De Duitse economie heeft in 2019 een groei laten zien van 0,6 procent. Dat is het zwakste groeitempo in zes jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De grootste economie van Europa had vorig jaar te kampen met tegenwind door de wereldwijde handelsspanningen en zwakte in de Duitse auto-industrie.

Naast de handelsonrust en de industriële malaise had Duitsland ook te maken met onzekerheid door de brexit en de afkoelende wereldeconomie, waardoor investeringen onder druk stonden. Ook de Duitse export was daardoor minder sterk dan een jaar eerder. Daar stonden wel sterke consumentenuitgaven en een goede bouwsector tegenover. In 2018 groeide de economie van Duitsland nog met 1,5 procent en in 2017 was dit 2,5 procent. De economie van Duitsland laat nu al wel tien jaar op rij vooruitgang zien. Economen denken dat de groei dit jaar op ongeveer 0,7 procent zal uitkomen.

Het statistiekbureau komt in februari met volledige cijfers over het vierde kwartaal.

Verder werd bekend dat Duitsland vorig jaar een begrotingsoverschot had van 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen 1,9 procent in 2018. Het overschot kwam uit op een bedrag van 49,8 miljard euro, tegen het record van 62,4 miljard euro een jaar eerder. De laatste keer dat Duitsland een begrotingstekort kende was in 2011.