Zwakste economische groei China in 29 jaar

De Chinese economie is vorig jaar in het traagste tempo gegroeid in bijna drie decennia. De op een na grootste economie ter wereld had door het jaar heen te maken met toenemende schulden, een afzwakkende binnenlandse vraag en de effecten van een lange handelsoorlog met de Verenigde Staten.

In 2019 groeide de economie met 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, in lijn met de verwachtingen van economen, maar het laagste groeicijfer in 29 jaar. De Chinese overheid hanteerde voor het afgelopen jaar een bandbreedte voor de economische groei van 6 procent tot 6,5 procent. In het vierde kwartaal groeide de economie met 6 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He zetten eerder deze week hun handtekening onder een gedeeltelijke handelsdeal. Daarmee maakten de twee landen een pas op de plaats in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden ontstond. China belooft in de zogeheten fase 1-deal meer Amerikaanse goederen te kopen, waaronder miljarden dollars extra aan landbouwproducten, zo werd eerder al bekend. Daarnaast zegde Peking toe patenten beter te beschermen en de financiële markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zien af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.

De Amerikaanse regering wil na deze ondertekening snel werk maken van een volgende ronde van onderhandelingen. Het resultaat van die toekomstige gesprekken laat mogelijk nog enige tijd op zich wachten. Trump zei onlangs dat een fase 2-deal met China er wellicht pas komt na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Daarmee moet de handelsoorlog ook echt klaar zijn, want Trump denkt niet dat er een fase 3-deal nodig is.

Uit officiële cijfers bleek vrijdag verder dat de winkelverkopen in China in december met 8 procent zijn aangedikt ten opzichte van een jaar eerder. Daar werd gerekend op een groei van 7,9 procent. De industriële productie nam in de laatste maand van het jaar met 6,9 procent eveneens sterker toe dan voorzien.