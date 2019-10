Zwakkere yen stuwt Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten. Een daling van de Japanse yen hielp de belangrijke exportbedrijven vooruit. Verder werd uitgekeken naar de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China later deze week. Ook de andere Aziatische beurzen wonnen terrein.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1 procent hoger de dag uit op 21.587,78 punten. Automaker Toyota en chipbedrijf Tokyo Electron, die veel omzet halen uit het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en dikten respectievelijk 1,5 en 1,4 procent aan.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een vakantieweek in verband met de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China, noteerde de beurs tussentijds 0,6 procent in de plus. Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit dat de Chinese dienstensector in september minder sterk is gegroeid dan een maand eerder.

De markten verwerkten verder het nieuws dat de VS meerdere Chinese bedrijven op een zwarte lijst hebben gezet, waaronder de grote producent van bewakingscamera’s Hikvision. Door de maatregel kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen. President Donald Trump liet zich tegelijkertijd voorzichtig optimistisch uit over het handelsoverleg tussen beide landen, dat donderdag wordt hervat.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent. Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) klom 2,9 procent. De Hongkongse beursuitbater heeft zijn bod op London Stock Exchange (LSE) ingetrokken. In Seoul dikte de Kospi 1 procent aan. Samsung kreeg er 2,4 procent bij. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de winst in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent.