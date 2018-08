Zwakkere yen helpt Nikkei vooruit

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met een kleine winst gesloten. Een verzwakking van de Japanse yen bood steun aan de handel. Beleggers bleven echter voorzichtig na de invoering van de eerder aangekondigde extra Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Ook bleef het onduidelijk of het handelsoverleg tussen Peking en Washington iets heeft opgeleverd.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 22.410,82 punten. De Japanse autofabrikanten en bandenmakers stonden ondanks de goedkopere yen onder druk door de winstwaarschuwing van de Duitse maker van banden en auto-onderdelen Continental. Toyota zakte 1,1 procent en bandenmaker Bridgestone verloor 2 procent.

De beurs in Shanghai klom 0,4 procent en in Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 0,4 procent. De eerder deze maand aangekondigde importheffing van 25 procent op 16 miljard dollar aan Chinese goederen werd donderdag van kracht. De extra tarieven zijn een reactie van de VS op de tegenmaatregelen van China in het handelsconflict tussen de beide economische grootmachten.

De Kospi in Seoul leverde 0,2 procent in en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent. Qantas zag een eerdere winst verdampen en zakte ruim 3 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij behaalde een recordwinst in het afgelopen boekjaar, ondanks een stijging van de brandstofkosten.