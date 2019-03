Zwakke vraag naar diamanten De Beers

Diamantreus De Beers heeft minder edelstenen verkocht op de twee belangrijkste verkoopevenementen van het jaar. ’s Werelds grootste delver van diamanten meldde dat dinsdag in een handelsbericht.

De Beers verkocht voor 990 miljoen dollar aan diamanten in januari en februari, de maanden waarin diamantenhandelaren en juweliers hun voorraden bijvullen na de feestdagen. Dit is de laagste omzet die het bedrijf haalde sinds 2016, toen de resultaten voor het eerst openbaar werden.

De Beers verkoopt zijn edelstenen jaarlijks aan een selecte groep klanten. Dat gebeurt op maar tien bijeenkomsten in Botswana, waar de belangrijkste mijnen zich bevinden.

De diamantenmarkt lijdt onder het overaanbod van vooral kleinere en daardoor dus goedkopere diamanten. In december was De Beers daardoor genoodzaakt om zijn edelstenen met korting te verkopen. De delver voorziet dat de vraag naar kleinere edelstenen gematigd blijft maar ziet wel de vraag met name in India aantrekken.