Zwakke ijsverkoop drukt omzetgroei Unilever

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft in het derde kwartaal niet kunnen voldoen aan zijn eigen groeiverwachting. In de eerste twee kwartalen van 2019 lukte dat nog wel, maar door de minder hete zomer dan een jaar eerder viel onder meer de ijsjesverkoop wat tegen.

Topman Alan Jope beloofde in een verklaring dat het Brits-Nederlandse concern de komende tijd orde op zaken stelt door te innoveren en aanpassingen te doen in zijn merkenportefeuille. Unilever houdt dan ook vast aan zijn doelstellingen voor het hele jaar.

De onderliggende omzet, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, groeide in het derde kwartaal met 2,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf streeft op de middellange termijn naar een autonome omzetgroei tussen 3 en 5 procent, maar waarschuwde dat dit jaar de groei waarschijnlijk aan de onderkant van die bandbreedte uitkomt. De totale opbrengsten waren in de verslagperiode 13,3 miljard euro. Marktkenners rekenden erop dat Unilever zijn groeiverwachting nipt zou halen.

Vooral de verkopen van ijsjes in Europa en thee in meerdere markten bleven achter bij de verwachtingen van de eigenaar van merken als Ben & Jerry’s en Lipton. Vorig jaar was de zomer in Europa bijzonder heet waardoor de ijsjesinkomsten in 2018 een uitdagende vergelijkingsbasis vormden voor dit jaar.

Producenten van levensmiddelen als Unilever moeten de laatste tijd vaker hun merkenportefeuilles tegen het licht houden vanwege veranderende smaken onder consumenten. Mensen hebben steeds meer oog voor lokale en ambachtelijke producten en letten meer op de ingrediëntenlijst. Concurrent van Unilever, Nestlé, liet een groei van 3,7 procent op jaarbasis zien in de afgelopen negen maanden.