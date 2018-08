Zwaargewichten nemen Eneco onder de loep

Professor Jaap van Manen en advocaat Willem Jan van Andel gaan de besluitvorming bij energiebedrijf Eneco onderzoeken. De twee zwaargewichten zijn door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam aangesteld.

Hoogleraar Corporate Governance Van Manen was eerder voorzitter van een werkgroep die de werking van de code voor behoorlijk bestuur in de gaten hield. Ook is hij commissaris bij De Nederlandsche Bank (DNB). Van Andel specialiseert zich in ondernemings- en insolventierecht en herstructureringen. Daarnaast treedt hij regelmatig als curator op.

De Ondernemingskamer had op 26 juli een onderzoek bevolen in een zaak die door de ondernemingsraad van Eneco was aangespannen. Het medezeggenschapsorgaan voelde zich buitenspel gezet rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Die besloot op te stappen nadat hij van de commissarissen te horen had gekregen dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden. De rechter schorste ook president-commissaris Edo van den Assem.