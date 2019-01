‘Zure’ prijs boeren voor Planbureau

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft dinsdag in Den Haag de eerste ”zure melktrofee” uitgereikt aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De onderscheiding wordt toegekend aan een organisatie of persoon die de melkveehouderij volgens de boeren schade toebrengt. Volgens NMV-voorzitter Harm Wiegersma is het PBL de afgelopen jaren meerdere keren in de fout gegaan door cijfers over de landbouw te publiceren die achteraf onjuist bleken, maar intussen de sector wel in een negatief daglicht hadden geplaatst. „Cijfers moeten objectief zijn.”