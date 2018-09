Zure dag voor tech op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een wisselend beeld de dag uitgegaan. De aanhoudende handelszorgen drukten het sentiment op de beursvloer. Verder keken beleggers naar de NAFTA-onderhandelingen en stonden techbedrijven flink onder druk. Topbestuurders van Facebook en Twitter gaven uitleg in de Amerikaanse Senaat over het gevecht tegen krachten die verkiezingen proberen te beïnvloeden.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 25.974,99 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2888,60 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 7995,17 punten.

Canada en de VS spraken in Washington voor de derde dag over een handelsverdrag dat het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta moet vervangen. President Donald Trump zei dat de gesprekken vorderen en dat er mogelijk woensdag al een resultaat komt. De Canadese premier Justin Trudeau herhaalde eerder dat géén deal voor zijn land beter is dan een slechte deal.

Facebook en Twitter verloren 2,3 en 6,1 procent. De techbedrijven moesten zich in de Senaat verantwoorden over de strijd tegen de beïnvloeding van Amerikaanse verkiezingen door andere landen. Google was ook opgeroepen door de senatoren, maar laat de kans om uitleg te geven schieten. Google-moederbedrijf Alphabet zakte 1 procent. Ook andere techbedrijven hadden het moeilijk.

Tesla zakte 2,8 procent na uitlatingen van topman Elon Musk over een Britse duiker die hij eerder een pedo noemde en daarop zijn verontschuldigingen aanbood. Hij noemde hem nu tegenover Buzzfeed een kinderverkrachter. De eerdere uitspraken kwamen hem ook al op veel kritiek te staan.

Het Nederlandse biotechbedrijf ProQr, dat een notering heeft in New York, kwam met positieve resultaten uit een eerste klinische test van een medicijn. Dat werkt mogelijk tegen LCA10, een zeldzame ziekte die tot blindheid kan leiden. ProQr steeg 120 procent in waarde.

De in New York genoteerde Chinese webwinkel JD.com verloor ruim 10 procent, nadat het bedrijf dinsdag ook al inleverde. Topman Liu Qiangdong was zaterdag in Minneapolis opgepakt vanwege een beschuldiging van verkrachting. Liu ontkent.

De euro was 1,1632 dollar waard, tegen 1,1623 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 68,88 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 77,35 dollar per vat.