Zuivelreus zet in op productie ”duurzame” melk

FrieslandCampina wil zijn melkveehouders belonen voor inspanningen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat.

Zij krijgen vanaf volgend jaar een hogere prijs voor ”duurzame” melk. Dat heeft de zuivelreus maandag bekendgemaakt. De eerste producten uit de zogeheten Top-Zuivellijn liggen naar verwachting in 2019 in de winkel.

Tegelijk wil het concern de totale melkproductie aan banden leggen. Voortaan is er alleen ruimte voor groei als de vraag naar zuivel daar aanleiding voor geeft. Boeren die meer melk leveren dan vooraf met FrieslandCampina is afgesproken, worden 10 cent per kilo gekort op het te ontvangen melkgeld.