Zuivelreus verlaagt prijs boerderijmelk

FrieslandCampina heeft de zogeheten garantieprijs voor boerderijmelk in de maand januari vastgesteld op 37,25 euro per honderd kilo. Dat is 1 euro lager dan in december, zo heeft de zuivelreus maandag bekendgemaakt.

De daling is het gevolg van lage prijzen voor basiszuivelproducten (boter, kaas en melkpoeder) op de internationale zuivelmarkt. Biologische melkveehouders ontvangen wel meer voor de melk die zij aan de fabrieken leveren: hun garantieprijs stijgt met 1 euro naar 47,00 euro per honderd kilo.