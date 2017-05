Zuivelreus verhoogt prijs boerderijmelk

Zuivelreus FrieslandCampina betaalt de ruim 13.000 aangesloten veehouders in juni een zogeheten garantieprijs van 36,75 euro per honderd kilo geleverde boerderijmelk. Dat betekent een verhoging met 0,75 euro vergeleken met de maand mei.

De garantieprijs is een basisprijs voor melk van standaardkwaliteit. In de prijs van juni is een correctie verwerkt van 0,32 euro vanwege te laag ingeschatte referentieprijzen in voorgaande maanden. FrieslandCampina stemt zijn melkprijs af op die van een aantal andere Europese zuivelfabrikanten. De onderneming verwacht dat de meeste van deze referentiebedrijven hun melkprijs in juni licht zullen verhogen.

De ontwikkeling van de prijzen voor kaas, boter en melkpoeder op de internationale zuivelmarkt is daar aanleiding voor. De noteringen van deze zogeheten basiszuivelproducten „blijven hun opwaartse trend vasthouden”, aldus FrieslandCampina.

De garantieprijs voor biologische melk is voor juni vastgesteld op 49,00 euro per honderd kilo. Dat is dezelfde prijs als in mei. Ook in deze prijs zit een correctie en wel van 1,17 euro vanwege te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal referentiebedrijven.

Het coöperatieve concern FrieslandCampina verwerkt pakweg 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk.