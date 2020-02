Zuivelreus FrieslandCampina verwerkt minder melk

Het coöperatieve zuivelconcern FrieslandCampina heeft vorig jaar 3,4 procent minder melk verwerkt dan in 2018. Daardoor daalde de omzet met 2,2 procent naar 11,3 miljard euro. Honderden ontevreden boeren keerden het bedrijf de rug toe.

De winst steeg fors, met 37 procent naar 278 miljoen euro, dankzij eenmalige baten door de verkoop van enkele bedrijven. Als die buiten beschouwing blijven, verbeterde het bedrijfsresultaat met 7 procent, zei topman Hein Schumacher donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in Amersfoort.

Winst is voor een coöperatie als FrieslandCampina geen doel op zichzelf: het zuivelbedrijf moet vooral de melk van de aangesloten boeren tot waarde brengen, zodat die een goede melkprijs ontvangen. Die steeg vorig jaar met 1,4 procent naar 37,95 euro per honderd kilo geleverde boerderijmelk. De melkprijs is een optelsom van de garantieprijs (prijs voor melk van basiskwaliteit), diverse toeslagen zoals voor weidegang en de reservering voor ledenobligaties. De melkprijs voor biologische melk steeg van 49,05 naar 49,73 euro per honderd kilo.

De zuivelreus verwerkte 10.020 miljoen kilo melk. In 2018 was dat nog 10.375 miljoen kilo. De daling is te wijten aan het feit dat ruim 600 melkveebedrijven hun lidmaatschap beëindigden, waaronder ongeveer 400 uit onvrede. De overigen zijn boeren die gestopt zijn met hun bedrijf. In totaal telt de coöperatie nu nog 11.476 aangesloten melkveebedrijven.

In de tweede helft van 2019 had FrieslandCampina last van de onrust in Hongkong, waardoor de verkoop van kindervoeding daalde. Kindervoeding is op de Chinese markt een speerpunt van het zuivelconcern. Het geboortecijfer in het Aziatische land loopt echter terug. Ook kampt het bedrijf met toegenomen concurrentie van lokale spelers.

Opmerkelijk genoeg werd de perspresentatie niet geopend door topman Schumacher, maar door coöperatievoorzitter Frans Keurentjes. Veel boeren zijn ontevreden over veranderingen die op hen afkomen, waaronder de stikstofproblematiek. Maar ook FrieslandCampina kreeg boze leden voor de deur, vanwege de strengere duurzaamheidseisen die het bedrijf hen oplegt. Keurentjes zei meer in te zetten op transparantie en benadrukte het belang van eensgezindheid in de coöperatie.