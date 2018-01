Zuivelreus FrieslandCampina schrapt weer banen

FrieslandCampina schrapt maximaal honderd banen op het hoofdkantoor in Amersfoort en vestigingen verspreid over het land. Het zuivelconcern sluit nieuwe reorganisaties in de nabije toekomst niet uit.

Dat heeft een woordvoerder van het zuivelconcern woensdag bevestigd na berichtgeving in zakenkrant FD. Volgens hem hebben honderd medewerkers die zich met centrale activiteiten bezighouden onlangs te horen gekregen dat hun functie verandert of komt te vervallen. „Hoeveel ontslagen er uiteindelijk vallen is nog niet duidelijk.”

Dat de zuivelreus, die zo’n 80 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerkt, zou gaan reorganiseren, was in augustus al bekendgemaakt. Toen meldde het concern dat het aantal divisies wereldwijd van vijf naar vier zou worden teruggebracht en dat de raad van bestuur met ingang van 2018 nog twee leden zou tellen in plaats van zes. Deze reorganisatie is nu verder uitgewerkt.

In november kregen medewerkers van de zuivelfabrieken in het Drentse Meppel en het Groningse Bedum te horen dat daar de komende 3,5 jaar tussen de 50 en de 65 banen vervallen. De helft daarvan betreft arbeidsplaatsen die door uitzendkrachten worden ingevuld, zegt de woordvoerder. Hij sluit niet uit dat van de vaste medewerkers een deel elders binnen het bedrijf aan de slag kan.

Ook in Duitsland saneert het concern. De al jarenlang verlieslijdende fabriek in Gütersloh, waar onder meer desserts voor huismerken worden gemaakt, gaat in het voorjaar van 2019 dicht. Daarbij komen 231 arbeidsplaatsen te vervallen. Tegelijk investeert het zuivelbedrijf in zijn Duitse hoofdmerken zoals Landliebe, Tuffi en Frico. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat FrieslandCampina in Duitsland binnen drie jaar weer winst maakt.

Het coöperatieve zuivelconcern FrieslandCampina heeft een jaaromzet van 11 miljard euro en heeft vestigingen in 33 landen. Er werken zo’n 22.000 mensen.