‘Zuinigere Nederlander wil zichzelf in feestmaand trakteren’

De coronacrisis lijkt vooralsnog geen negatief effect te hebben op de geplande uitgaven van consumenten in de feestdagenperiode. Volgens accountants- en adviesbureau PWC geven Nederlanders dit jaar gemiddeld 243 euro uit in aanloop naar kerst. Dat was een jaar eerder nog 229 euro.

PWC benadrukt dat vooral uitgaven worden gedaan om het thuis wat aangenamer te maken. Dan gaat het om boeken, abonnementen op streamingdiensten en aankopen bij doe-het-zelfzaken.

De uitkomsten van het PWC-onderzoek sluiten volgens de onderzoekers aan bij de eerdere bevindingen van onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), dat Nederlanders door de coronacrisis meer geld overhouden. Een deel daarvan wordt volgens PWC dus ingezet voor „wat extra verwennerij”.

Verder merkt PWC dat de shoppers steeds meer online hun aankopen doen, omdat ze de winkelstraat liever mijden. Het aantal onlineaankopen zal groeien van 64 procent naar 75 procent, aldus de onderzoekers. In de winkelstraat zelf doen vooral de slager, de bakker en de groentewinkel het relatief goed.

Verder lijken consumenten al vroeg de kerstaankopen te doen. Een rondgang van de De Telegraaf onder winkelbedrijven en webshops leert dat er nu al een grote vraag is naar kerstbomen, kerstballen, servetten, kaarsen en servies. Door de coronacrisis lijken de kerstaankopen vroeger dan ooit te worden gedaan, zo wordt geconcludeerd.