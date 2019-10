Zuid-Korea versnelt plannen elektrisch rijden

Zuid-Korea toont ambitie als het gaat om de ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto’s. Met de nodige investeringen wil het land de uitrol ervan versnellen. Ook plannen voor vliegende auto’s maken deel uit van de strategie waarvoor overheid en bedrijven de handen ineenslaan.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei in toespraak op dinsdag dat Koreaanse bedrijven zo’n 60 biljoen won, omgerekend 45 miljard euro, investeren in de autosector in de komende tien jaar. De overheid doet daar nog eens 2,2 biljoen won bij om de ontwikkeling van technologie te ondersteunen en de infrastructuur te verbeteren.

Het land houdt er rekening mee dat zelfrijdende auto’s tegen 2027 de weg op kunnen. Dat is drie jaar eerder dan waar voorheen rekening mee werd gehouden. Moon denkt dat de ontwikkeling van de sector gepaard gaat met banen- en exportgroei. Tegen 2030 zal één op de drie auto’s die wordt verkocht een elektrisch of door waterstof aangedreven exemplaar zijn, aldus de president.