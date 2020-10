Zuid-Korea opent mededingingsonderzoek naar Google

Zuid-Korea heeft een mededingingsonderzoek ingesteld tegen techreus Google, onderdeel van Alphabet. Reden is het nieuwe appstorebeleid van Google, en dan met name de commissies die het bedrijf rekent voor aankopen binnen apps via zijn mobiele toepassingen.

Google wil via zijn merkgebonden factureringssysteem een commissie van 30 procent ontvangen voor digitale aankopen door consumenten. Het nieuwe beleid moet over ruim een jaar van kracht worden.

Zuid-Koreaanse app-ontwikkelaars verzetten zich hevig tegen de maatregel. De regeling zou namelijk in strijd zijn met lokale wetten over eerlijke handel en telecommunicatie.

Google heeft een marktaandeel van ruim 63 procent in appstores in het land. Vorig jaar waren de in-appverkopen goed voor 5 miljard dollar aan opbrengsten. Zuid-Koreaanse autoriteiten kijken of ze samen tegen Google op kunnen trekken.

In een tegenreactie heeft Google een fonds van 100 miljoen dollar in het leven geroepen om lokale appontwikkelaars en appgebruikers te ondersteunen. Maar dit fonds kreeg niet de goedkeuring van de Koreaanse minister van ICT, omdat het voor de lange termijn te weinig zou doen. Het ministerie komt binnenkort met een overzicht van de tarieven die bedrijven hanteren.