Zuid-Afrikanen massaal aan de drank na opheffing verbod

Zuid-Afrikanen zijn massaal drank en sigaretten gaan kopen nadat een verbod op de verkoop van die producten in het kader van coronamaatregelen was beëindigd. Bij slijterijen stonden dinsdag lange rijen. Sinds maart was er sprake van een lockdown in Zuid-Afrika, waarbij ook de genotsmiddelen niet meer verkocht mochten worden.

De reden voor het verbod op alcohol en tabak was dat de overheid meende dat daardoor ziekenhuisbedden vrij zouden blijven die ook voor coronapatiënten gebruikt kunnen worden. In juni mocht kort weer even alcohol verkocht worden, maar in juli werd het verbod weer van kracht.

Critici van het beleid zeggen dat Zuid-Afrika veel geld aan belastingen is misgelopen en dat daarnaast banen verloren zijn gegaan. Bovendien zou er illegale handel in alcohol en tabak zijn ontstaan.

Onder meer bierbrouwer Heineken liet onlangs weten dat de lockdown in Zuid-Afrika aanzienlijke gevolgen had voor zijn resultaten. Verder besloot Heineken een investering in een nieuwe brouwerij bij Durban op de lange baan te schuiven. Ook branchegenoot AB InBev stelde investeringen uit en glasfabrikant Consol Holdings, die veel drankflessen produceert, legde de bouw van een fabriek stil.