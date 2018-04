Zuckerberg trekt weer boetekleed aan

Facebookbaas Mark Zuckerberg trekt nogmaals het boetekleed aan voor de fouten die het techbedrijf heeft gemaakt. In zijn verklaring, voorafgaand aan zijn getuigenis in het Amerikaanse Congres, benadrukte hij nog maar eens dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.

Zuckerberg erkent dat het bedrijf te weinig heeft gedaan om zijn platforms te beschermen. Daarbij noemde hij zaken als nepnieuws, beïnvloeding door buitenlandse partijen in de Amerikaanse verkiezingsstrijd, haatzaaien, het beleid rond het ontwikkelingen van software en de privacy van data.

„Het was mijn fout, en daar bied ik mijn verontschuldigingen voor aan”, aldus Zuckerberg. „Ik ben ooit begonnen met Facebook, ik leid het bedrijf, ik ben dus ook verantwoordelijk.”