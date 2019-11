‘Zuckerberg prikt weer vorkje met Trump’

Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft vorige maand tijdens zijn bezoek aan Washington een privéontmoeting gehad met president Donald Trump. De Amerikaanse nieuwszender NBC bericht over een diner waar ook Facebook-bestuurder Peter Thiel bij aanschoof. Het zou de tweede ontmoeting zijn tussen Trump en Zuckerberg in de afgelopen maanden.

Een woordvoerder van Facebook bevestigde aan NBC dat Zuckerberg is ingegaan op een uitnodiging van Trump voor een diner in het Witte Huis. Het is niet duidelijk wat Trump met de Facebook-top heeft besproken.

Zuckerberg was vorige maand in Washington om in het Congres te praten over libra, de digitale munt die Facebook wil lanceren. Hij sprak tijdens zijn bezoek aan de hoofdstad ook op de universiteit van Georgetown. Daar ging het onder meer over de Facebook-aanpak van misleidende politieke advertenties op zijn platformen.

In september hadden Trump en Zuckerberg ook al een ontmoeting. Over wat de twee toen hebben besproken, is ook niet veel bekend geworden.