De moerassen rond het middeleeuwse stadje Guérande in het Franse Bretagne staan al eeuwen bekend om zijn zoutwinning. Nog altijd wordt het witte goud op ambachtelijke wijze gewonnen. In juni en september ‘oogsten’ de zoutzieders het grove zout en de ‘fleur de sel’ – een fijne zoutkorrel die aan de wateroppervlakte en in kleine hoeveelheden wordt gewonnen.