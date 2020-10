Zout uit Turks meer gaat naar meer dan zestig landen

Het ”Tuz Gölü –Turks voor ”zoutmeer”– is de belangrijkste zoutleverancier van Turkije. Het op een na grootste meer van het land is goed voor 70 procent van de binnenlandse zoutbehoefte. Daarnaast wordt een flink deel van het gewonnen zout geëxporteerd; niet minder dan zestig landen profiteren ervan.

Tuz Gölü heeft een lengte van 80 en een breedte van 50 kilometer en is voor het grootste deel van de tijd niet meer dan 1 tot 2 meter diep. Het water is extreem zout; het zoutgehalte kan oplopen tot ruim 30 procent. Op plaatsen waar het water gedurende de zomer is verdampt, blijft een zoutlaag achter van 30 centimeter.

In 2001 werd het Tuz Gölü, samen met een aantal steppegebieden rond het meer, uitgeroepen tot beschermde regio.