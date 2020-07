Zorgvervoerders vrezen voor hun baan, ondanks versoepelingen

De werkgelegenheid in het zorgvervoer is in gevaar. Daarvoor waarschuwen vakbonden en werkgevers die gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars en andere opdrachtgevers oproepen om de vaste kosten van uitgevallen zorgvervoer de rest van dit jaar door te blijven betalen.

Vakbonden CNV en FNV en branchevereniging KNV vrezen dat bij het stopzetten van betalingen per 1 september de zekerheid van het vervoer en de werkgelegenheid in de sector in de knel komen. Dit ondanks de recente versoepelingen.

Volgens de klagers zal het nog lang duren voordat vervoersvolumes van vóór de coronacrisis weer worden gehaald. De bonden en branchevereniging maken duidelijk dat vervoerscontracten zijn afgesloten op basis van veel hogere volumeverwachtingen. Daar is ook de bedrijfsvoering op ingericht.

Faillissementen en reorganisaties zijn volgens hen alleen te voorkomen met doorbetaling van de vaste kosten van weggevallen vervoer. Door chauffeurs te ontslaan of leasecontracten te ontbinden, zou het vervoer op termijn voor kwetsbare doelgroepen in gevaar kunnen komen, waarschuwen ze.