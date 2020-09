„Zorginstelling kan crisis niet betalen”

Zorginstellingen komen naar verwachting volgend jaar in de problemen als ze financiële gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen. Het gemiddeld rendement van zorginstellingen daalt naar 1,46 procent en dat geeft de instellingen te weinig financiële slagkracht.

Dat is de conclusie in de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van accountancybedrijf EY. Het is een analyse van de jaarverslagen van Nederlandse zorginstellingen met meer dan 5 miljoen euro omzet, die tot en met juli 2020 officieel zijn gedeponeerd.

Voor deze editie zijn de cijfers meegenomen van 453 zorginstellingen (85 procent van de sector). Het aantal onderzochte instellingen valt dit jaar lager uit, veel organisaties hebben hun verslagen nog niet ingeleverd vanwege corona.

Afspraken

„Hoewel dit rendement voor de meeste instellingen voldoende is om nu aan de afspraken met banken te voldoen, geeft dit onvoldoende buffer om de impact van corona op te vangen”, stelt Ralph Poulssen, associate partner bij EY Montesquieu en één van de opstellers van het onderzoek. „Wij verwachten dan ook dat veel zorginstellingen eind 2020 met hun bank in gesprek moeten om een zogenoemde ”waiver” aan te vragen voor het niet kunnen voldoen aan alle kredietverplichtingen.”

Verzuim

Volgens de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg neemt ook het verzuim onder zorgpersoneel bij zorginstellingen tot recordhoogte toe. Het verloop onder personeel en de inzet van externen is tegelijkertijd wel licht gedaald.

Het rendement van zorginstellingen is voor het derde jaar op rij gedaald, blijkt uit het onderzoek van accountancybedrijf EY; van 1,73 procent in 2017 naar 1,55 procent in 2018 en naar 1,46 procent in 2019. Naar verwachting zal het rendement nog verder afnemen als alle instellingen hun cijfers hebben ingeleverd.